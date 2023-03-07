العالم اليوم - أسوان تحتفي بسينما المرأة.. رسائل حب للفن والنساء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:22 مساءً - تتواصل في مدينة أسوان أقصى جنوبي مصر فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولية لأفلام المرأة، بمشاركة نحو 60 فيلما ضمن برامج المهرجان المختلفة، وتنظم إدارة المهرجان على هامش العروض السينمائية المشاركة سلسلة من الفعاليات أبرزها ورش تدريب الشباب واكتشاف المواهب.

انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وعلى السجادة الحمراء وجه ضيوف المهرجان رسائل حب للفن السابع وللنساء اللاتي سجلن حضورا مميزا على الشاشة البيضاء على مدار السنين.

وقالت الممثلة المصرية بشرى لسكاي نيوز عربية: "المهرجان مهم من أجل حلقة الوصل السينما كصناعة وثقافة والشباب".

أما الممثلة السورية سوزان نجم الدين، فقالت لسكاي نيوز عربية: "مهم جدا أن يكون لدينا سينما للمرأة".

الممثلة المصرية نبيلة عبيد كانت ضمن قائمة المكرمات في هذه الدورة إلى جانب إلى المخرجتين التونسية سلمى بكار والهولندية ميكا دي يونغ، والممثلة الإسبانية كوكا إسكريبانو والإعلامية المصرية درية شرف الدين، أما لجان التحكيم فتضم العديد من صناع السينما العرب والأجانب.

وتحدثت الممثلة اللبنانية مادلين طبر لسكاي نيوز عربية وقالت: "الأفلام القصيرة لها هدف وهي تخدم قضايا المرأة".

في نسخته السابعة يسعى مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة تعزيز دوره ليس فقط في تقديم الأعمال السينمائية لجمهور بعيد عن العاصمة، ولكن أيضا في اكتشاف المواهب وتوفير فرص التدريب في مختلف الفنون.

فعلى هامش العروض السينمائية تعقد سلسة من الندوات، وورش العمل لنقل خبرات وتجارب ضيوف المهرجان.

وقال حسن أبو العلا مدير المهرجان: "هذه السنة وصلنا نتاج مهرجان أصوان 11 فيلم وهو رقم كبير".

كما يفتح المهرجان ساحة أخرى للإبداع، فنانات تشكيليات من دول مختلفة جئن لتسجيل حضورهن على هامش فعاليات المهرجان ضمن أنشطة "سمبوزيوم المرأة والحياة" ليكتمل بإبداعاتهن مشهد النسخة السابعة للمهرجان على ضفاف النيل.