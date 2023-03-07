عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المُبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فى أول أيام "عيد المساخر" اليهودى.





وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى اليوم وغدا، تزامنا مع هذا العيد. وأفادت دائرة الأوقاف - فى بيان صحفى - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية من شرطة الاحتلال التى عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق فى البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد. وحذرت رابطة علماء فلسطين من تنظيم قوات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه اقتحاماً واسعاً للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام الأسبوع الحالى، كما أُطلقت دعوات مقدسية للتصدى لاقتحامات المستوطنين، وتكثيف شد الرحال والرباط فى المسجد الأقصى المبارك اليوم وغداً.

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