جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع السويسرية، الأسبوع الماضى، أنها تلقت طلبًا من نظيرتها الألمانية، للسماح لشركة Rheinmetall AG RHMG.DE بشراء بعض دبابات "ليوبارد 2"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وذكر متحدث باسم الدفاع السويسرية، أن الدبابات لن يتم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنها ستستخدم لسد الثغرات التى نجمت عن تسليم ألمانيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو" والاتحاد الأوروبى دبابات "ليوبارد 2".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا: سنرسل 10 دبابات ليوبارد 2 لـ أوكرانيا هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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