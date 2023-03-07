بولندا: سنرسل 10 دبابات ليوبارد 2 لـ أوكرانيا هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع السويسرية، الأسبوع الماضى، أنها تلقت طلبًا من نظيرتها الألمانية، للسماح لشركة Rheinmetall AG RHMG.DE بشراء بعض دبابات "ليوبارد 2"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر متحدث باسم الدفاع السويسرية، أن الدبابات لن يتم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنها ستستخدم لسد الثغرات التى نجمت عن تسليم ألمانيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو" والاتحاد الأوروبى دبابات "ليوبارد 2".