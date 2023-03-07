روسيا: لا نعترف بسقف سعر برميل النفط

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعترف بسقف سعر برميل النفط الذى حددته لها مجموعة السبع، مشيرا إلى أن موسكو تتبع مصالحها فيما يتعلق بهذه المسألة.





وتعليقا على بيان أمريكى بأن السقف السعرى على النفط الروسى يعمل بشكل جيد، قال بيسكوف: "لقد اتخذنا تدابيرنا الخاصة ردا على السقف السعرى، ونحن بالطبع لا نعترف بأى سقف ونعمل بطريقة لا تضر مصالحنا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف سعرى وأن بلاده تعمل بناء على مستوى أسعار السوق فى الوقت الراهن.

وأضاف بيسكوف: "لقد حددت دول مجموعة السبع سقفا سعريا لنفطنا، ولكن من ناحية أخرى لا يبدو أنه يوجد سقف سعرى ويتضح هذا من المستوى الحالى للأسعار".

يُذكر أن وزارة الطاقة الروسية أعلنت مؤخرا اتخاذ قرار بخفض إنتاج النفط الروسى بواقع 500 مليون برميل يوميا فى مارس الجارى. وكان الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة السبع فرضوا فى ديسمبر 2022 سقفا لسعر برميل النفط الروسى عند 60 دولارا للبرميل، ومنعوا شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها فى حال بيع النفط الروسى بأعلى من هذا السقف.

كما فرضت الدول الغربية اعتبارا من 5 فبراير الماضى سقفا لسعر إمدادات المشتقات النفطية من روسيا عند 100 دولارا للمنتجات النفطية التى تباع بعلاوة مثل الديزل، وعند 45 دولارا للمنتجات التى تباع بخصم.

وردا على هذه الخطوات، فرضت موسكو حظرا فى الأول من فبراير الماضى على بيع نفطها ومنتجاته للدول التى تلتزم بالسقف السعرى.