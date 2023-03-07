الرئيس البيلاروسى: لن نتورط فى حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن أوكرانيا تريد توريطنا فى الحرب بأوامر أمريكية، مؤكدا أن مينسك لن تتورط فى الحرب فى كييف، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان لوكاشينكو، قد أعلن فى وقت سابق، تأييده للمقترحات الصينية لتسوية النزاع فى أوكرانيا. يشار إلى أنه بعد مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية، نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو بشكل خاص موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام.

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