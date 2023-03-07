وزير خارجية الصين: مستمرون فى الدفاع عن العدالة ودعم دول المنطقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فقد حذر وزير الخارجية الصينى الجديد تشين جانج، اليوم الثلاثاء، من أن "الصراع والمواجهة" مع الولايات المتحدة أمر لا مفر منه إذا لم تغير واشنطن مسارها، موجهًا انتقادات للسياسات الأمريكية، وذلك فى أول مؤتمر صحفى له بعد تولى منصبه الجديد.

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