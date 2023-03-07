أوستن: القوات الأمريكية فى العراق بطلب من الحكومة.. وسنواصل مواجهة داعش

جدة - نرمين السيد - وأوضح "أوستن"، خلال مؤتمر صحفى عقد بالعاصمة العراقية بغداد، على هامش زيارته للعراق، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة دعم بغداد؛ من أجل إعادة توطين العراقيين، مؤكدا أن واشنطن مستعدة لتلبية أى طلب عراقى فى هذا الصدد.

وأضاف أن تواجد القوات الأمريكية فى العراق، يعود لطلب من الحكومة نفسها، مشيرا إلى أنها ستبقى فى البلاد، حسب رغبة العراق.

ولفت إلى أن واشنطن تؤمن بضرورة دمج العراق مع الشركاء فى المنطقة، مشددا على أهمية الشراكة التى تجمع البلدين والتوافق بينهما لمواجهة "داعش".