باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا لا تنوى الخروج من العراق

جدة - نرمين السيد - قال مخلد حازم، باحث فى الشؤون الأمنية والسياسية، من بغداد، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكى أوستن، ليست ضمن أجندته للمنطقة، وكانت تختص بالأردن ومصر وإسرائيل، ولكن هناك رسالة أراد من خلالها أوستن أن ينقلها إلى العراق والفاعلين فيه ودول الجوار من خلال هذه الزيارة.





وأضاف مخلد حازم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المهم فيما تطرق إليه أوستن هو أنه داعم إلى الحكومة العراقية، وأى تعرض إلى القواعد الأمريكية قد يهدد التواجد الأمريكى ودعمه فى محاربة الإرهاب. كما تطرق إلى شراكة استراتيجية بعيدة الأمد، بعيدا عن وجودهم ضمن تحالف دولى ضد دعش، أى أنه أوصل رسالة بأنهم باقون فى العراق، والوجود الأمريكى باقى فى العراق بشكل دائم، ضمن استراتيجيات بعيدة الأمد فى مجالات أخرى بعيدا عن الأمن والدفاع، وهى رسالة واضحة للجميع. وتابع بأن: "هناك خطوات سابقة من الجانب الأمريكى من خلال السفيرة الأمريكية فى العراق، وأنها كانت فاعلة بشكل أكبر من غيرها من السفراء، وتوغلت فى جميع الوزارات العراقية ودعمت جميع الوزارات وحاولت أن تفتح أفاق كبيرة فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها، ولا تريد أن تدع أمريكا العراق وحدها فى مجال الأمن والدفاع ومحاربة داعش.

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