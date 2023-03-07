العالم اليوم - الكرملين يعلق على حديث الصين عن "اليد الخفية" في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:16 مساءً - أكد الكرملين، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة هي التي تحرك الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن وزير خارجية الصين كان يمزح عندما حمَّل "يدا خفية" مسؤولية المستجدات هناك.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "هنا نختلف على الأرجح مع رفاقنا الصينيين. هذه بالطبع مزحة. أتعلمون ما هي المزحة؟ إنها ليست يد خفية، بل يد الولايات المتحدة، هذه يد واشنطن".

وأضاف: "واشنطن لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، وتبذل ما في وسعها لتستمر في هذه الحرب. هذه يد ظاهرة (وليست خفية)".

وقالت موسكو مرارا إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون أوكرانيا لشن حرب ضدها، غير أن كييف والغرب يرفضان ذلك ويقولان إن أوكرانيا تحارب من أجل البقاء في مواجهة الاجتياح الروسي.

وقال بيسكوف، مشيرا إلى مبادرة صينية لوقف إطلاق النار، إن موسكو على تواصل مستمر مع بكين وإن من الطبيعي أن يكون لدولة "قوية" مثل الصين رأي في الأزمات العالمية.

كان وزير الخارجية الصيني تشين قانغ ذكر في وقت سابق أن أزمة أوكرانيا تبدو وكأن "يدا خفية" تحركها وتضغط من أجل إطالة أمد الصراع وتصعيده.