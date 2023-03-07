رئيس الوزراء المصري: نعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد إن مصر تعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن لاستيعاب قدرة تصل إلى ثلاثة غيغاواط، مع خطط لتوسيع "أطر التعاون المشترك" مع العراق.

وتبلغ القدرة الحالية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن 550 ميغاواط، وفق وكالة رويترز.

وقال مدبولي "لدينا ربط كهربائي مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميغاواط، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، وتوجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى اثنين أو ثلاثة غيغاواط".

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته للقاهرة إن خطا ثانيا للربط بين الأردن والعراق سيتيح وصول بعض الكهرباء المصرية إلى العراق، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من خط الربط الثاني في يونيو/حزيران.

ويعاني العراق، الذي أبرم اتفاقات للتزود بالكهرباء مع تركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى، من نقص في الكهرباء يزداد سوءا خلال أشهر الصيف الحارة.

ولدى مصر فائض من الطاقة، وتتطلع أيضا إلى زيادة الصادرات إلى دول منها السودان وليبيا والمملكة العربية السعودية.

رويترز