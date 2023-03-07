الكرملين: الولايات المتحدة «اليد الخفية» للصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "واشنطن لا تريد إنهاء الصراع فى أوكرانيا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "اليد الخفية" للصراع فى كييف. وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لا تعترف بأى سقف لسعر النفط. يشار إلى أن رئيس مجلس الدوما الروسى، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن واشنطن أظهرت أن "المبدأ الأساسى لسياستها هو استخدام الدول الأخرى لتحقيق مصالحها".

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