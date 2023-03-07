العالم اليوم - بـ"فاتورة فلكية".. الأمم المتحدة تقدر خسائر الزلزال في تركيا

انتم الان تتابعون خبر بـ"فاتورة فلكية".. الأمم المتحدة تقدر خسائر الزلزال في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:19 مساءً - قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحفية، الثلاثاء، إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100مليار دولار".

وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس.

وأدى الزلزال إلى انهيار أو تضرر أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة، في كارثة هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، في وقت سابق، إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

أقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال.

وأضاف تيدروس أن تركيا "تبذل قصارى جهدها"، لكنها ما تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.