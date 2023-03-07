العالم اليوم - وسائل إعلام إسرائيلية: إيران وراء "هجوم التخنيون"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:19 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الهجوم الإلكتروني الذي وقع قبل أسابيع على معهد التخنيون للتكنولوجيا في حيفا، تقف خلفه الاستخبارات الإيرانية.

ونقلت القناة "12" العبرية عن منظومة الأمن السيبراني الوطنية ومعهد التخنيون في إسرائيل، تأكيدات أن الهجوم على المعهد شهر فبراير الماضي "وقف خلفه قراصنة إنترنت يتبعون مباشرة للاستخبارات الإيرانية".

وحسب القناة، ويطلق على مجموعة القراصنة "مادي واتر".

وسجلت في الماضي هجمات إلكترونية نفذتها المجموعة ذاتها على دول أسيوية وإفريقية وأميركية شمالية.

وقالت القناة إن منظومة الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية طالبت المؤسسات بتقوية مستوى الحماية الإلكترونية.

ووفق جهات مطلعة على التحقيق في الهجوم الأخير، تمكن القراصنة من سرقة معلومات أكاديمية مهمة، وطلبوا 80 بتكوين من أجل إعادتها.

وقدرت قيمة هذا الطلب بنحو 1.75 مليون دولار، وكان التهديد إن لم يدفع المبلغ خلال 48 ساعة فإن قيمة الفدية سترتفع 30 بالمئة.