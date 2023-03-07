العالم اليوم - نصف باخموت بقبضة روسية.. السيطرة الكاملة ستحدث فرقا

انتم الان تتابعون خبر نصف باخموت بقبضة روسية.. السيطرة الكاملة ستحدث فرقا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:19 مساءً - قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن السيطرة على باخموت ستسمح بشن هجوم في عمق دفاع القوات الأوكرانية.

كما أعلن شويغو السيطرة على نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.

وأضاف أن إمدادات الأسلحة المتزايدة من الناتو لنظام كييف لن تؤدي إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية زادت في فبراير بنسبة 40 بالمئة، لتتجاوز 11 ألف شخص.

نصف باخموت

وفي وقت سابق اليوم، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة باخموت.

وقال غاغين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "مدفعيتنا وقواتنا موجودة بالفعل في المدينة، وهي تسيطر على ما يقرب من نصف باخموت".

وتقع باخموت في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وتقول موسكو إن الاستيلاء على المدينة سيكون خطوة نحو هدفها الرئيسي المتمثل في الاستيلاء على كامل أراضي منطقة دونباس المحيطة.

من جانبها، تقول كييف إن الخسائر التي ستتكبدها روسيا جراء محاولتها الاستيلاء على المدينة قد تحدد المسار المستقبلي للحرب من خلال تدمير قواتها القتالية قبل المعارك الحاسمة التي ستحتدم في وقت لاحق من هذا العام.