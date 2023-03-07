«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت، اليوم، أن القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، شنت خلال اليوم الماضى، 15 غارة على مواقع روسية، بالإضافة إلى ضربة واحدة على نظام صاروخى مضاد للطائرات.



وذكرت الهيئة - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء - أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على إجراء عمليات هجومية فى اتجاهات مناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشختارسك. وخلال اليوم الماضى، تمكن الجنود الأوكران من صد أكثر من 140 هجوما روسيا.