وزير الدفاع الروسى: الغرب يزيد من تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن "الغرب يزيد من تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن السيطرة على مدينة باخموت يسمح بتصعيد الهجمات، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، سيطرة موسكو على نصف مدينة باخموت الأوكرانية. يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت"، وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.

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