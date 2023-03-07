أبو الغيط يؤكد أهمية سد الفجوة التمويلية فى موازنة الأونروا

جدة - نرمين السيد - ​استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واستمع إلى شرح مفصل قدمه الأخير حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التى تواجهها الوكالة على الصعيد المالى.





​وأوضح جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، أن أبوالغيط أعرب خلال اللقاء عن دعمه الكامل لما يقوم به المفوض العام من أجل التغلب على الصعوبات المالية وبما يضمن استمرار الاونروا فى تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطين، مضيفا أن عمل الأونروا يمثل صمام أمان للاستقرار فى المنطقة بأسرها، وأن من المهم ألا تتراجع الدول المانحة عن التزاماتها حيال الوكالة على نحو يضعف عملها. وشدد الأمين العام للجامعة، على أهمية سد الفجوة التمويلية فى موازنة الأونروا والتى تبلغ 70 مليون دولار. ​وأشار المتحدث باسم الأمين العام، إلى أنه من المنتظر أن يلقى المفوض العام للأونروا كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى، والذى يعقد غدا بمقر الأمانة.

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