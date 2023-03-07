مراسل «القاهرة الإخبارية»: فرنسا تشهد تظاهرات حاشدة على مدار اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن فرنسا ستشهد على مدار اليوم تظاهرات حاشدة، دعت لها النقابات العمالية المختلفة، ما قد يتسبب فى شلل بمفاصل القطاعات الأساسية بالدولة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن هذه الإضرابات قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وستشمل قطاعات الدولة المهمة، مثل التعليم والنقل والطاقة وغيرها، الأمر الذى من شأنه التسبب فى خسائر اقتصادية ضخمة بفرنسا، تصل إلى مليار يورو يوميا، متوقعا أن تشهد التظاهرات مشاركة أكثر من 1.1 مليون فرنسى على مدار اليوم.

ولفت إلى جهود الحكومة الفرنسية لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة، والتى تمثلت فى مجموعة من الإجراءات السريعة التى تهدف لمواجهة مستويات التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة، مؤكدا أن برونو لومير، وزير الاقتصاد، حرص على توجيه التحية إلى بعض المتاجر التى ضاعفت عروضها وتخفيضاتها؛ من أجل تجاوز هذه الأزمة.