الصين: علاقتنا مع روسيا تسهم فى تشكيل عالم متوازن.. ولا نستهدف طرفا ثالثا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الصينى، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الصينية الروسية لا تستهدف أى طرف ثالث، محذرا من أن بعض الجهات التى لم يسمها تعمل على تصعيد الصراع فى أوكرانيا لتحقيق أهداف جيوسياسية.
كما وجه وزير الخارجية الصينى تحذيرا إلى واشنطن مما وصفه بـ "تجاوز الخط الأحمر" بشأن ملف تايوان، داعيا إلى معارضة دعوات الانفصال بهدف إرساء الاستقرار والسلام.
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