العالم اليوم - مطالب بإيقاف فيرنانديز بعد "واقعة" مباراة ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:22 مساءً - برونو فيرنانديز يستحق الحرمان من اللعب 5 مباريات ويجب أن يجرد من شارة القيادة في مانشستر يونايتد، هذه كانت مطالب منظمة خيرية بعد تصرفاته الأخيرة في مباراة ليفربول.

تضمنت هزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 أمام ليفربول الأحد حادثة بدا فيها فرنانديز، الذي كان يرتدي شارة القائد، وهو يقوم بإبعاد الحكم المساعد بيده في الدقيقة 81.

وقال مارتن كاسيدي، الرئيس التنفيذي لمنظمة "دعم الحكام الخيرية" البريطانية، المخصصة لدعم وتطوير الحكام، لوكالة أنباء "بي أيه": "أعتقد أنه يجب أن يحرم من اللعب خمس مباريات على الأقل".

وأضاف: "دفع حكم المباراة يعتبر فعلا جسيما ويجب التعامل معه بجدية. أعتقد أن هذه العقوبة ستكون مناسبة تماما. يجب أن تكون هناك رسالة قوية هنا مفادها أن هذا النوع من السلوك غير مقبول على أي مستوى على الإطلاق، وآمل أن يوضح اتحاد الكرة ذلك".

وأوضح كاسيدي: "فرنانديز بالنسبة لي هو نموذج لما يبدو أنه يحدث في اللعبة، هذا السلوك المتعالي للاعبين، يمكنك أن تفعل ما تريد".

وأشار كاسيدي إلى أن "منصبه كقائد للفريق يجب أن تتم مراجعته".

وظهر فيرنانديز وهو يدفع الحكم من ظهره، بشكل مستاء، للوصول إلى الكرة، وهي الحادثة التي أثارت الجدل.

ويعرف فيرنانديز بجدالاته الكثيرة مع الحكام، وتذمره المستمر حول الحالات التحكيمية خلال المباريات.