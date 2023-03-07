القاهرة الإخبارية: حرب أوكرانيا تعرض الأمن القومى البريطانى للخطر

جدة - نرمين السيد - حذر برلمانيون بريطانيون، من أن إعادة بناء مخزون بريطانيا المتضائل من الذخائر بعد الحرب فى أوكرانيا قد يستغرق عقدًا على الأقل، ما يعرض الأمن القومى البريطانى للخطر، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت وكالة "بى إيه ميديا" البريطانية عن لجنة الدفاع فى مجلس العموم، أن بريطانيا وحلفاء آخرين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" سمحوا بانخفاض احتياطياتهم من الذخيرة إلى "مستويات خطيرة"، فى الوقت الذى يسعون فيه إلى إبقاء كييف مزودة بالذخيرة فى كفاحها ضد الهجوم الروسى.

وقالت اللجنة، إن الطريقة التى تشترى بها الحكومات الغربية أسلحة "غير متناسبة للغرض"، وحثت وزارة الدفاع على وضع خطة عمل لتقليص الوقت اللازم لاستعادة مستويات مخزوناتها.

وتابعت بأنه "من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفاءها فى الناتو سمحوا بتقليص مخزونات الذخيرة إلى مستويات منخفضة بشكل خطير".

وأضافت: "فى حين أن روسيا تواجه أيضًا تناقصًا فى مخزوناتها، إلا أن الخصوم الآخرين يستطيعون الاحتفاظ بمخزوناتهم وربما زيادتها".

وأوضحت اللجنة "أن عدم قدرة المملكة المتحدة على استعادة مستويات مخزوناتها يعرض للخطر ليس فقط قدرتنا على إعادة تزويد أوكرانيا ولكن أيضًا لمواجهة أى تهديد لأمننا"، بحسب القناة الإخبارية.