بنك أوف أمريكا: اقتصاد الولايات المتحدة يدخل فى ركود بالربع الثالث من 2023

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار الأمريكى، بريان موينيهان، خلال حديثه بقمة الأعمال فى فايننشال ريفيو بمدينة سيدنى صباح يوم الثلاثاء، إنه يتوقع دخول اقتصاد الولايات المتحدة بمنطقة الركود الفنى بدءا من الربع الثالث من عام 2023.
وأضاف موينيهان أن التوقعات الأساسية لبنك أوف أمريكا حاليا تشير لحدوث ركود باقتصاد الولايات المتحدة، يبدأ خلال الربع الثالث من عام 2023، ويستمر خلال الربع الرابع، ثم يمتد بعدها للربع الأول من 2024، موضحا أن البنك يتوقع أن تتراوح نسب الانكماشات ربع السنوية بين 0.5% و1%.
وبالتطرق إلى أسعار الفائدة وتوقعاته لمسار قرارات بنك الاحتياطى الفيدرالى المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذى لبنك أوف أمريكا، أنه من المتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية فى الربع الثانى من عام 2024.
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