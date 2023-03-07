العالم اليوم - قطر.. محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء

انتم الان تتابعون خبر قطر.. محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:20 صباحاً - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة الشيخ خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني من المنصب ذاته.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أدى اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء، أمام الشيخ تميم بن حمد.