العالم اليوم - بعد استهداف مطار حلب.. سوريا تحول هبوط طائرات المساعدات

انتم الان تتابعون خبر بعد استهداف مطار حلب.. سوريا تحول هبوط طائرات المساعدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:20 صباحاً - أعلنت وزارة النقل السورية، الثلاثاء، أنها قررت تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية المرتبطة بالزلزال بعد ضربة جوية أدت إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة.

وأضافت الوزارة في بيان: "تقرر تحويل هبوط، الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية".

كانت عشرات الطائرات التي تحمل مساعدات وصلت إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر في 6 فبراير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، بتعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة".