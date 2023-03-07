العالم اليوم - بعد استهداف مطار حلب.. سوريا تحول هبوط طائرات المساعدات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:20 صباحاً - أعلنت وزارة النقل السورية، الثلاثاء، أنها قررت تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية المرتبطة بالزلزال بعد ضربة جوية أدت إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة.
وأضافت الوزارة في بيان: "تقرر تحويل هبوط، الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية".
كانت عشرات الطائرات التي تحمل مساعدات وصلت إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر في 6 فبراير الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، بتعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".
وأضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة".
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