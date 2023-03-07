العالم اليوم - الإمارات العالمية للألمنيوم تحقق أرباحا قياسية في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:20 صباحاً - حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم صافي ربح قياسي خلال العام 2022 بلغ 7.4 مليار درهم (2 مليار دولار) بزيادة قدرها 34 بالمئة، مقارنة بـ 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال العام 2021 وذلك وفقا للنتائج المالية للشركة .

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12.4 مليار درهم (3.4 مليار دولار) خلال 2022 بزيادة قدرها 37 بالمئة مقارنة بـ 9.0 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال العام 2021.

كما بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36 بالمئة، فيما يمثل أحد أعلى الهوامش بين شركات الألمنيوم على مستوى العالم.

وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاجاً قياسياً في كل مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالألمنيوم بدءاً من التعدين ووصولاً للمعدن.

وارتفعت صادرات البوكسيت من جمهورية غينيا بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 14 مليون طن متري رطب.

وساهمت غينيا ألومينا كوربوريشن، شركة تعدين البوكسيت التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بحوالي 507 ملايين درهم (138 مليون دولار).

و أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.43 مليون طن من الألومينا، بزيادة قدرها 5 بالمئة مع تلبية 47 بالمئة من إجمالي متطلبات شركة الإمارات العالمية من الألومينا، كما ساهمت في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بحوالي 919 مليون درهم (250 مليون دولار).

ووصل إنتاج المعدن المصهور لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى مستويات قياسية بلغت 2.65 مليون طن.

وخلال العام 2022، تجاوز إنتاج الشركة من المعدن المصهور 40 مليون طن منذ بدء تشغيل مصهر جبل علي عام 1979.

و قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بصب هذا المعدن المصهور في صورة منتجات نهائية برقم قياسي بلغ 2.73 مليون طن، فيما بلغت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة، أو "الألمنيوم عالي الجودة"، من مبيعات الشركة الإجمالية 78 بالمئة مع زيادة كمية قليلة عن عام 2021.

أُطلق برنامج "نجاح" للتحول التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2020، وهو برنامج شامل يركز على كفاءة التكلفة ونمو الإيرادات.

وقد حقق البرنامج وفورات تراكمية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) منذ إطلاقه.

وبلغ متوسط سعر ألمنيوم بورصة لندن المحقق الإمارات العالمية للألمنيوم 2.715 دولاراً للطن. وبلغ السعر اليومي القياسي لبورصة لندن أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان في شهر مارس عند 3.985 دولاراً للطن، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند 2.080 دولاراً للطن في شهر سبتمبر.

من جانبه، توقع عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم أن ينمو الطلب على الألمنيوم في جميع أنحاء العالم خلال العقدين القادمين نظراً للدور الجوهري الذي يساهم فيه هذا المعدن نحو الاستدامة و التقليل من الانبعاثات الكربونية.

وبلغت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.1 في نهاية العام 2022، مقارنة بـ 2.4 في نهاية العام 2021، في حين تواصل الشركة تقليص المديونية لتعزيز المركز المالي.

ودفعت الشركة توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، تتكون من توزيعات أرباح مرحلية قدرها 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) في يوليو، وتوزيعات أرباح نهائية بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار) بعد نهاية العام 2022، ما يجعل توزيعات الأرباح للعام 2022 هي الأكبر في تاريخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وارتفعت إيرادات الإمارات العالمية للألمنيوم بنسبة 36 بالمئة لتصل إلى 34.6 مليار درهم (9.4 مليار دولار). وزاد النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بنسبة 70 بالمئة ليبلغ 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار).

وخلال العام 2022، أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن إطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات من أجل تعزيز تطوير قدرات توليد الطاقة الشمسية، وتطوير محطات الطاقة وتحسين التوليد، وإزالة الكربون من عمليات إنتاج الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتم إحراز تقدم كبير خلال العام 2022 في المفاوضات التفصيلية الجارية لهذه المبادرة، والتي ستتطلب بعد ذلك موافقة الجهات التنظيمية. وأنتجت الشركة حوالي 57 ألف طن من ألمنيوم سيليستيال المصنوع باستخدام الطاقة الشمسية في العام 2022 مقارنة بحوالي 39 ألف طن في العام 2021.

وظلت مجموعة BMW أكبر عملاء هذا الألمنيوم، كما أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن عقد اتفاقيات بيع ألمنيوم سيليستيال مع المورد الرئيسي لقطع غيار سيارات مرسيدس-بنز وسيارات نيسان.

وفي الإمارات، باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 268 ألف طن من الألمنيوم للعملاء المحليين مقارنة بـ 281 ألف طن خلال العام 2021 نتيجةً لعوامل مختلفة تخص بالعميل.