زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزيرة مينداناو فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريخيتر، فى جزيرة مينداناو فى الفلبين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت الجزيرة الفلبينية شهدت زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريخيتر، أمس الإثنين، دون وقوع أضرار أو إصابات. ‏وقال المركزى الأوروبى للزلازل، إن مركز الزلزال يقع على بعد 23 كم من مدينة كومبوستيلا التى يبلغ عدد سكانها 42 ألف نسمة، حيث كان عمق الهيبوسنتر 10 كم.‏

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