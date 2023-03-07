أوكرانيا تشن 15 غارة على مواقع روسية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، شنت خلال اليوم الماضى، 15 غارة على مواقع روسية، بالإضافة إلى ضربة واحدة على نظام صاروخى مضاد للطائرات.





وذكرت الهيئة - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء - أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على إجراء عمليات هجومية فى اتجاهات مناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشختارسك. وخلال اليوم الماضى، تمكن الجنود الأوكران من صد أكثر من 140 هجوما روسيا. وأضاف البيان أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية، تمكنت من إصابة مركز قيادة روسي، ونظامى دفاع جوى ونظام صاروخى مضاد للطائرات فى موقع إطلاقه ومستودع ذخيرة، إضافة إلى محطة رادار.

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