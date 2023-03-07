روسيا: سيتعين على الاتحاد الأوروبى إعادة الأصول المجمدة

وقال لوجفينوف: "بغض النظر عن مدى تداول الاتحاد الأوروبى، فإن مجموعة السبعة، مهما كان الشكل الذى يحاولون اختراعه لأخذ الأصول الروسية، فإن أى مخطط لهم يتعارض بحكم التعريف مع المعايير القانونية المقبولة".
وأشار إلى أن الخدمة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبى، فى الواقع، أقرت بأنه سيتعين إعادة أصول الدولة الروسية عاجلا أم آجلا.
وقال الدبلوماسى الروسى: "فى حالة فقدانهم لسبب ما، سيضطر الاتحاد الأوروبى إلى تعويض روسيا بخسائر من جيب دافعى الضرائب الأوروبيين.. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لدى الأخيرة أى فكرة".
وفرضت الدول الغربية بعد بدء العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا عددا من العقوبات ضد روسيا، بما فى ذلك تجميد حوالى نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، حوالى 300 مليار دولار.
وأفيد أيضا بأنه تم تجميد 21.5 مليار يورو من الأصول المملوكة لأفراد ومنظمات خاصة فى روسيا، وفى أكتوبر الماضي، أصدر قادة الاتحاد الأوروبى تعليمات إلى المفوضية الأوروبية لإعداد مقترحات بشأن استخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
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