الصين تهدد: إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها ستكون هناك مواجهة

جدة - نرمين السيد - ألقى وزير الخارجية الصينى تشين جانج، باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية فى تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، لاسيما فيما يخص قضية تايوان، قائلا: "إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها، فسوف يكون هناك صراع ومواجهة".





وأكد وزير خارجية الصين - خلال مؤتمر صحفى نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء - أن بلاده تحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف "إعادة التوحيد" مع تايوان. وهى جزيرة تتمتع بالحكم الذاتى وترفض مطالبة الصين بالسيادة عليها. وقال تشين جانج، إن تايوان هى الخط الأحمر الأول للصين، والذى يجب على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتخطاه، مضيفا أن حل قضية تايوان هى مسألة تخص الشعب الصينى وليس لأى دولة أخرى الحق فى التدخل. وتابع إن تصور الولايات المتحدة ووجهات نظرها تجاه الصين "مشوه بشكل خطير"، مضيفا أن الولايات المتحدة تشارك فى "قمع" الصين بدلا من المنافسة العادلة أو القائمة على القواعد، مشددا على وجوب أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالقواعد التى تتحدث عنها.

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