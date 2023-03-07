نواب بريطانيون: احتياطيات الذخيرة تنخفض إلى مستويات خطيرة بسبب حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن نوابًا بريطانيين حذروا من تعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، بسبب نقص مخزونها من الذخيرة نتيجة لتزويد أوكرانيا بها لمواجهة العملية العسكرية لـ روسيا.





ووفقًا لصحيفة "إنديبندنت" البريطانية، قال النواب إن إعادة بناء مخزون المملكة المتحدة المتضائل من الذخيرة بعد الحرب فى أوكرانيا، يستغرق عقدًا على الأقل، مما يجعل هناك صعوبة مواجهة أى تهديد أمنى.

وأوضحت لجنة الدفاع فى مجلس العموم أن المملكة المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين سمحوا باحتياطياتهم من الذخيرة بالانخفاض إلى "مستويات منخفضة بشكل خطير" فى الوقت الذى يسعون فيه للحفاظ على إمدادات كييف فى كفاحها ضد الغازى الروسى.

وأضافت أن الطريقة التى تشترى بها الحكومات الغربية الأسلحة "غير مناسبة للغرض"، كما حثت وزارة الدفاع البريطانية على وضع خطة عمل لتقليص الوقت اللازم لاستعادة مخزوناتها.

وتابعت: "من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفاءها فى الناتو سمحوا لمخزونات الذخيرة بالتقلص إلى مستويات منخفضة بشكل خطير".

ويعكس تحذير اللجنة المخاوف التى عبر عنها وزير الدفاع بن والاس الذى قال إن القوات المسلحة فى جميع أنحاء أوروبا تدفع ثمن سنوات من "التفريغ".

وفى الشهر الماضى ، حث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الحلفاء بشكل عاجل على زيادة الإنتاج ، حيث كان الأوكرانيون يحرقون الذخائر بشكل أسرع مما كان الغرب قادرًا على توفيرها.