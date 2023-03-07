ووفقًا لصحيفة "إنديبندنت" البريطانية، قال النواب إن إعادة بناء مخزون المملكة المتحدة المتضائل من الذخيرة بعد الحرب فى أوكرانيا، يستغرق عقدًا على الأقل، مما يجعل هناك صعوبة مواجهة أى تهديد أمنى.
وأوضحت لجنة الدفاع فى مجلس العموم أن المملكة المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين سمحوا باحتياطياتهم من الذخيرة بالانخفاض إلى "مستويات منخفضة بشكل خطير" فى الوقت الذى يسعون فيه للحفاظ على إمدادات كييف فى كفاحها ضد الغازى الروسى.
وأضافت أن الطريقة التى تشترى بها الحكومات الغربية الأسلحة "غير مناسبة للغرض"، كما حثت وزارة الدفاع البريطانية على وضع خطة عمل لتقليص الوقت اللازم لاستعادة مخزوناتها.
وتابعت: "من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفاءها فى الناتو سمحوا لمخزونات الذخيرة بالتقلص إلى مستويات منخفضة بشكل خطير".
ويعكس تحذير اللجنة المخاوف التى عبر عنها وزير الدفاع بن والاس الذى قال إن القوات المسلحة فى جميع أنحاء أوروبا تدفع ثمن سنوات من "التفريغ".
وفى الشهر الماضى ، حث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الحلفاء بشكل عاجل على زيادة الإنتاج ، حيث كان الأوكرانيون يحرقون الذخائر بشكل أسرع مما كان الغرب قادرًا على توفيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب بريطانيون: احتياطيات الذخيرة تنخفض إلى مستويات خطيرة بسبب حرب أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.