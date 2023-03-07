العالم اليوم - غيابات نيمار مع سان جرمان.. الأرقام تتحدث عن "النجم الزجاجي"

انتم الان تتابعون خبر غيابات نيمار مع سان جرمان.. الأرقام تتحدث عن "النجم الزجاجي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 07:19 صباحاً - بعد أن أعلن باريس سان جرمان عن خضوع نيمار لجراحة وانتهاء موسمه بسبب الإصابة، انضمت أشهر جديدة إلى سلسلة غيابات النجم البرازيلي عن ناديه الفرنسي، التي سجلت فترات طويلة جدا.

وتعرض نيمار لالتواء في الكاحل، في المباراة التي جمعت باريس سان جرمان وليل في الدوري يوم 19 فبراير الماضي، ليغادر الملعب باكيا.

وقال ناديه في بيان عبر موقعه الإلكتروني، الإثنين: "ستجرى عملية جراحية لنيمار في قطر، ولن يعود إلى التدريب الجماعي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر".

ويعني ذلك أن نيمار سيغيب عن المواجهة المرتقبة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ضيافة بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، وأن المهاجم الماهر غاب على الأقل عن مباراة واحدة في هذا الدور مواسم 2017-2018 (أمام ريال مدريد الإسباني)، و2018-2019 (أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي)، و2020-2021 (أمام برشلونة الإسباني)، و2021-2022 (أمام ريال مدريد).

ولم يشارك نيمار في لقاءي الذهاب والإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، سوى في موسم واحد منذ انضمامه إلى باريس سان جرمان، هو 2019-2020، عندما واجه بوروسيا دورتموند الألماني.

عامان خارج الملاعب

وحسب إحصاء نشرته صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن غياب صاحب القميص رقم 10 عن باريس سان جرمان سيصل إلى أكثر من 730 يوما عند إضافة الإصابة الأخيرة والجراحة، أي نحو عامين ميلاديين.

وكان نيمار انضم إلى الفريق الفرنسي في صيف عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم بتاريخها.

وحتى الآن لم يظهر نيمار في 104 لقاءات مع باريس سان جرمان على خلفية الإصابات، وخاض 173 مباراة لقاء، لتصل نسبة الغياب إلى نحو 37.5 بالمئة من المواجهات.

وهذه قائمة غيابات نيمار مع باريس سان جرمان خلال المواسم الستة الأخيرة:

موسم 2017-2018

• إصابة طفيفة وغياب من 21 إلى 25 سبتمبر 2017.

• إصابة طفيفة وغياب من 2 حتى 13 نوفمبر 2017.

• كدمة وغياب من 11 إلى 15 يناير 2018.

• إصابة في الفخذ وغياب من 19 إلى 25 يناير 2018.

• كسر في مشط القدم وغياب من 26 فبراير إلى 27 مايو 2018.

موسم 2018-2019

• إصابة في العضلة الضامة وغياب من 7 إلى 21 نوفمبر 2018.

• تكرار الإصابة ذاتها وغياب من 3 إلى 22 ديسمبر 2018.

• كسر في مشط القدم وغياب من 24 يناير إلى 19 أبريل 2019.

• تمزق في أربطة الكاحل وغياب من 7 يونيو إلى 9 أغسطس 2019.

موسم 2019-2020

• ضعف اللياقة البدنية وغياب من 10 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2019.

• إصابة في الفخذ وغياب من 14 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2019.

• كدمة في الضلوع وغياب من 3 إلى 16 فبراير 2020.

موسم 2020-2021

• إصابة بفيروس كورونا وغياب من 2 إلى 11 سبتمبر 2020.

• إصابة في العضلة الضامة وغياب من 28 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2020.

• إصابة في كاحل القدم وغياب من 14 ديسمبر 2020 إلى 10 يناير 2021.

• إصابة في العضلة الضامة وغياب من 11 فبراير إلى 19 مارس 2021.

موسم 2021-2022

• نقص في اللياقة البدنية وغياب من 1 إلى 26 أغسطس 2021.

• إصابة في العضلة الضامة وغياب من 16 إلى 23 أكتوبر 2021.

• تكرار الإصابة ذاتها وغياب من 15 إلى 18 نوفمبر 2021.

• إصابة في كاحل القدم وغياب من 29 نوفمبر 2021 إلى 10 فبراير 2022.

موسم 2022-2023

• إصابة في الكاحل وغياب من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2022.

• تكرار الإصابة ذاتها وغياب من 20 فبراير إلى نهاية الموسم.