العالم اليوم - أرقام مفزعة.. ارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء

انتم الان تتابعون خبر أرقام مفزعة.. ارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 05:16 صباحاً - قرعت اليونيسف، في تقرير نشرته الثلاثاء، ناقوس الخطر بعدما شهدت أعداد المراهقات والنساء الحوامل والمرضعات اللاتي يعانين من سوء تغذية شديد زيادة بنسبة 25 في 12 بلدا تشكّل "مركز" أزمة الغذاء العالمية.

وقالت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" في تقريرها وعنوانه "يعانين من نقص التغذية والتجاهل: أزمة تغذية عالمية للمراهقات والنساء"، إن أرقامها تستند إلى البيانات المتعلقة بنقص الوزن وفقر الدم في دول العالم أجمع تقريبا.

وأضافت أنّ هذه "الدراسة الشاملة وغير المسبوقة لوضع التغذية للمراهقات والنساء في العالم" تظهر أن "أكثر من مليار فتاة مراهقة وامرأة يعانين من نقص التغذية (بما في ذلك نقص الوزن وقصر القامة)، ومن نقص في المغذّيات الدقيقة الأساسية، وفقر الدم، مما يترك تبعات مدمّرة على حياتهن وعافيتهن".

فيما يلي أبرز ما جاء في تقرير "اليونيسف":