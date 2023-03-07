فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودى، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى لها الليلة أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية فى ظل حكومة يمينية مُتطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه فى ساحة الصراع".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وطالبت بتدخل دولى وأمريكى لوقفها قبل فوات الأوان.
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