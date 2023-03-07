3 محطات غاز مسال فى فرنسا تتوقف عن العمل

جدة - نرمين السيد - وأعلن الاتحاد النقابى لعمال محطة "إلينجي" للغاز الطبيعى المسال، وهى إحدى فروع شركة نقل الغاز الفرنسى "جى آر تى غاز"، أن الإضراب تسبب فى توقف العمل والخدمات بالمرافق الثلاثة التابعة للشركة، اثنين منهم فى منطقة "فوس سور مير" فى جنوب فرنسا، والثالثة تقع فى منطقة "سان نازير" فى غرب البلاد، ويستمر توقف العمل حتى 14 مارس الجاري.

وتشمل الخدمات المتعطلة إثر الإضراب العمالي، توقف عمليات تفريغ الشحنات بالإضافة إلى عدم تلقى شبكة الكهرباء الإمدادات المعتاد عليها.