جدة - نرمين السيد - وأعلن الاتحاد النقابى لعمال محطة "إلينجي" للغاز الطبيعى المسال، وهى إحدى فروع شركة نقل الغاز الفرنسى "جى آر تى غاز"، أن الإضراب تسبب فى توقف العمل والخدمات بالمرافق الثلاثة التابعة للشركة، اثنين منهم فى منطقة "فوس سور مير" فى جنوب فرنسا، والثالثة تقع فى منطقة "سان نازير" فى غرب البلاد، ويستمر توقف العمل حتى 14 مارس الجاري.
وتشمل الخدمات المتعطلة إثر الإضراب العمالي، توقف عمليات تفريغ الشحنات بالإضافة إلى عدم تلقى شبكة الكهرباء الإمدادات المعتاد عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 محطات غاز مسال فى فرنسا تتوقف عن العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.