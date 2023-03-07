مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس القرية محمد سباتين، فى تصريح صحفى، إن المواجهات تركزت فى منطقة "المطينة" على المدخل الشرقى للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أفرجت، مساء اليوم، عن الأسيرين نادر إسماعيل زيدية "37 عامًا" من مخيم "قلنديا"، شمال القدس المحتلة، ومحمد درويش الكردى "36 عاما" من "بيتونيا"، غرب رام الله، بوسط الضفة، بعد أن أمضيا 16 عامًا فى سجونها.

واُعتقل زيدية والكردى فى شهر مارس عام 2007، وقد أُفرج عنهما من سجن "النقب".