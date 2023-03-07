جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس القرية محمد سباتين، فى تصريح صحفى، إن المواجهات تركزت فى منطقة "المطينة" على المدخل الشرقى للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أفرجت، مساء اليوم، عن الأسيرين نادر إسماعيل زيدية "37 عامًا" من مخيم "قلنديا"، شمال القدس المحتلة، ومحمد درويش الكردى "36 عاما" من "بيتونيا"، غرب رام الله، بوسط الضفة، بعد أن أمضيا 16 عامًا فى سجونها.
واُعتقل زيدية والكردى فى شهر مارس عام 2007، وقد أُفرج عنهما من سجن "النقب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بيت لحم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.