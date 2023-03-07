وزير خارجية النمسا: الدول الأقل نموا تحتاج إلى استمرار الدعم الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، دعم بلاده للدول الأقل نموا حيث تمت مناقشة المزيد من الدعم للبلدان الأقل نموا الـ 46 التى تواجه تحديات كبيرة بشكل خاص بسبب الأزمات المتعددة.





ووفقًا لبيان أصدرته وزارة خارجية النمسا، جاء ذلك، اليوم الاثنين، لدى اختتام شالينبرج، مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا فى العاصمة القطرية الدوحة والتى استمرت ليومين.

ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية انتهز فرصة المؤتمر للقاء ممثلى الدول ذات الأولوية للتعاون الإنمائى النمساوى كما التقى مع النمساويين المقيمين فى الخارج.

وأوضح البيان ان النمسا لن تتخلى عن أقل البلدان نموا فى مواجهة الفقر المتزايد فى جميع أنحاء العالم وأزمة الغذاء حيث تقدم النمسا دعمًا ماليًا أكثر من أى وقت مضى.

وذكر البيان ان تأثيرات جائحة كورونا وما يرتبط بها من بطء الانتعاش الاقتصادى إلى جانب أزمة المناخ أدى إلى جعل الوضع أكثر صعوبة فى السنوات الأخيرة.

وأكد أن الوباء والعملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية مثل الزلازل المميتة فى تركيا وسوريا قلص من مكاسب التنمية وقد أثر نقص الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل التوريد العالمية بشكل خاص على أقل البلدان نمواً. وأنه فى هذه الأوقات الصعبة وقف الاتحاد الأوروبى إلى جانب شركائه ولا يزال الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه أكبر مانحين للتعاون الإنمائى والمساعدات الإنسانية.