العالم اليوم - سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:22 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بتعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للضربة الإسرائيلية على المطار الواقع شمالي البلاد.