كينيا تتوسع فى نشر أولى لقاحات الملاريا لإنقاذ الأطفال

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى كينيا أنها أجرت توسعًا فى البرنامج الخاص بنشر أول لقاح للملاريا فى العالم فى مسعى لحماية الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالملاريا أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع فى إفريقيا.





وذكرت وزارة الصحة الكينية -فى بيان- أن التوسع فى لقاح الملاريا تزامن مع توصية المجموعة الاستشارية الفنية للتحصين فى كينيا داخل منطقة البحيرات وتوصية منظمة الصحة العالمية لعام 2021 لاستخدام اللقاح على نطاق أوسع بعدما تم تطعيم 400 ألف طفل بجرعة واحدة من اللقاح من قبل.

وقالت وزيرة الصحة سوزان ناخوميتشا وافولا "يسعدنا أن نعلن أن المزيد من الأطفال فى كينيا سيتمكنون من الاستفادة من الحماية المنقذة للحياة التى يوفرها لقاح الملاريا الأول فى العالم.. على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدنا انخفاضًا كبيرًا فى عدد حالات الملاريا وحالات الشفاء من الملاريا فى المناطق التى تم فيها نشر اللقاح.. نحن متحمسون لأن نتمكن الآن من تقديم أداة لمكافحة الملاريا لحماية مزيد من أطفال".

وكشفت النقاب أنه منذ سبتمبر 2019، قدم برنامج اللقاحات والتحصين الوطنى فى كينيا بالتعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الملاريا لقاح الملاريا كجزء من التحصين الروتينى فى 26 مقاطعة فرعية عبر ثمانى مقاطعات فى غرب كينيا فيما شهدت هذه المقاطعات تراجعًا فى معدل الإصابات بعد نشر اللقاح علاوة على استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات طويلة الأمد والرش الموضعى للأماكن المغلقة والتشخيص والعلاج الفورى.

وأكدت الوزيرة أن الجهود تتركز على الوصول إلى المزيد من الأطفال باللقاح، حيث تقوم وزارة الصحة بتوسيع نطاق التطعيم ضد الملاريا فى 25 مقاطعة فرعية إضافية ضمن المقاطعات الثمانية فى ظل الحصول على مساعدات من مؤسسات دولية.

فى سياق موازٍ، أطلق تحالف اللقاحات العالمى "جافى" صندوق بقيمة 160 مليون دولار أمريكى العام الماضى للسماح للبلدان الأفريقية بالحصول على التمويل المطلوب لإدخال أو مواصلة إطلاق لقاح الملاريا.

واعتبر تحالف اللقاحات العالمى "جافى" أن الملاريا هى أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع فى أفريقيا، وللمساعدة فى التعامل مع هذا المرض المتوطن، وطور العلماء مصلًا يمكن أن يوقف انتشاره، فيما جرى الإعلان العام الماضى عن برنامج تمويل يمتد حتى 2025، يستهدف تسهيل الوصول إلى اللقاح بشكل أكبر للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا أو الوفاة فى البلدان الأفريقية الثلاثة التى بدأت طرحها التجريبى فى عام 2019 "غانا وكينيا وملاوى".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وبعد اعتماد اللقاح رسميًا، "أعرب عدد من البلدان الموبوءة بالملاريا عن اهتمامها بتبنى اللقاح ومن المتوقع أن تتقدم بطلب للحصول على دعم جافى لإدخال اللقاح فى تلك البلدان".

وبلغ عدد حالات الإصابة بالملاريا 247 مليون حالة على نطاق العالم فى عام 2021 حسب التقديرات، فيما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا 619 ألف حالة، بينما تتحمل إفريقيا جزءاً كبيراً وغير متناسب من عبء الملاريا العالمى، وقد سُجل فى عام 2021 ما نسبته 95% من حالات الإصابة بالملاريا و96% من الوفيات الناجمة عنها، ومثّل الأطفال دون سن الخامسة نحو 80% من مجموع الوفيات الناجمة عن الملاريا.