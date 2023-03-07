الملك تشارلز يدعو الهيئات المميزة فى بريطانيا لإعلان ولائها له

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر باكنجهام أن 27 "هيئة متميزة" بريطانية ستقى خطابات تعلن فيها ولاءها للملك تشارلز الثالث فى قاعة الاحتفالات بقصر باكنجهام هذا الأسبوع لإعلان توليه العرش البريطانى.





ووفقًا صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، قال قصر باكنجهام أمس الاثنين، إن الهيئات المتميزة هى "منظمات ومؤسسات ذات أهمية ثقافية تعكس المجتمع المتنوع فى المملكة المتحدة".

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه تم استدعاؤهم من قطاعات التعليم والعلوم والفنون والمجتمعات الدينية، ومن بين المدعوين الكنيسة فى إنجلترا وجامعات أكسفورد وكمبريدج بالإضافة إلى إدنبرة ولندن وسانت أندروز وجلاسكو وأبردين وبنك إنجلترا، وشركة مدينة لندن، والجمعية الملكية، والأكاديمية الملكية للفنون، وفرسان وندسور، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى إنجلترا وويلز.

وأضاف القصر الملكى البريطانى فى بيان رسمي: ستكون خطابات الولاء "تأكيد منهم ولائهم للملك".

ووفقًا للموسوعة الملكية، يتمتع عدد معين من الهيئات بالحق الإلزامى فى تقديم خطابات للملك الجالس على العرش و "تلقى الرد من شفاه الملك".

وفى القرون الماضية، سمحت هذه الاجراءات بإعلان ولاء المجموعات علنًا للتاج مع السماح للملك أو الملكة بسماع الآراء من الشعب.

وتقام العادة القديمة للاحتفال بالمناسبات الملكية الهامة والحدث هو اعتراف بوصول تشارلز إلى العرش.