إصابة ستة فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - أصيب ستة فلسطينيين بينهم أطفال، أمس الاثنين، خلال هجوم لعصابات المستوطنين على بلدة "حوارة" الواقعة فى جنوب محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية، وذلك فى إطار مواصصة الاحتلال الإسرائيلى انتهاكاته فى البلدة.





وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، فى تصريحات صحفية، إن خمسة مواطنين، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق، فيما أصيب سادس بحجارة المستوطنين فى رأسه، نقلوا إثرها للطوارئ بأحد المستشفيات فى حوارة، خلال هجوم مستوطنين على البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف دغلس أن مستوطنا أطلق الرصاص الحى صوب مركبة فى البلدة، ما أدى لإلحاق أضرار بها، دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

يذكر أن المستوطنين نفذوا، الأسبوع الماضى، بحماية قوات الاحتلال، نحو 300 اعتداء فى بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد مواطن، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.