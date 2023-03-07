العالم اليوم - واشنطن تطالب بتحقيق أممي في ملف تسميم طالبات إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:16 صباحاً - أعلن البيت الأبيض الإثنين أن التحقيق في حالات تسميم جديدة تعرضت لها تلميذات في إيران، يمكن أن يكون من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار "إذا كانت عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات عندها يكون التحقيق فيها من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في إيران".

وأضافت في مؤتمرها الصحفي اليومي: "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقلّ ذو مصداقية وأن يُعاقَب المسؤولون".

تسميم مئات التلميذات

أفادت تقارير بتعرّض مئات التلميذات للتسميم بالغاز في عشرات مراكز التعليم في إيران خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، لا سيّما في مدينة قم.

منذ أكثر من ثلاثة أشهر يتواصل تسجيل مئات حالات التسمّم التي تطال تلميذات يقلن إنّهن يعانين من ضيق في التنفس وغثيان من جرّاء روائح "كريهة" أو "غير معروفة"، ما استدعى نقل بعض منهنّ إلى المستشفى.

أثار هذا الأمر مخاوف لدى أهالٍ حضّوا السلطات على التحرّك.

أشار مساعد وزير التعليم يونس باناهي إلى أن حالات التسميم ترمي إلى حرمان الفتيات من التعلّيم.

خامنئي يعلّق