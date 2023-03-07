العالم اليوم - ناد أميركي يسعى لضم ميسي.. ومسؤول: سيكون إضافة رائعة للدوري

انتم الان تتابعون خبر ناد أميركي يسعى لضم ميسي.. ومسؤول: سيكون إضافة رائعة للدوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:16 صباحاً - تتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو نجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف.

وتحدثت تقارير رياضية عن إجراء اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، محادثات ترمي لتمديد عقده مع سان جرمان.

وفي المقابل، قال تقرير لموقع "يو إس أي توداي"، إن المسؤول في الدوري الأميركي لكرة القدم، دون جاربر، قال في مقابلة مع موقع The Athletic الرياضي، إن انضمام ميسي للدوري سيكون "إضافة رائعة".

وأضاف جاربر في تصريحاته: "بانضمام ميسي للدوري الأميركي، سنكون قد استقطبنا اللاعب الأكثر خصوصية في تاريخ اللعبة".

وتابع: "ندعم بقوة ضم ميسي لنادي إنتر ميامي. سيكون الأمر رائعا لميسي وعائلته ولنا. لا أستطيع حاليا تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر".

وأوضح جاربر أن ضم ميسي، سيفرض على النادي الأميركي تأمين المبلغ الكبير الذي سيدفع لقاء الفوز بخدمات اللاعب الأرجنتيني.

واختتم المسؤول بالدوري الأميركي حديثه قائلا: "سيكون علينا ترتيب صفقة جيدة لميسي تناسب توقعاته".

تصريحات مدرب ميامي

قال مدرب نادي إنتر ميامي، فيل نيفيل، في فبراير الماضي، إنه يريد استقطاب ميسي إلى الفريق.

وصرّح فيل نيفيل في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية بالآتي: