«القاهرة الإخبارية»: وصول الدين الأمريكى للحد الأقصى «إنذار بالخطر»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير إن الديون الأمريكية ارتفعت بنسبة تصل إلى 95.7%، بعد ما ارتفع الدين الأمريكى من 16 تريليون دولار عام 2013 إلى 31.4 تريليون دولار عام 2023، بزيادة 1.5 تريليون دولار سنويًا.

وأضاف التقرير أن وزارة الخزانة الأمريكية لجأت إلى تطبيق إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن سداد الديون وتمويل الموازنة حتى يونيو 2023.

وتابع التقرير أن تقديرات وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى أوضحت أن الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى قد ينكمش بنسبة 4% تقريبًا فى حالة تفاقم الأزمة والتعثر فى تمويل العجز الحكومى.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يتراجع التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للأزمة الراهنة على غرار ما حدث فى أزمة سقف الدين خلال عام 2011 عندما خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة فى سابقة تاريخية.

وذكر التقرير أن الخطر الذى يواجه الولايات المتحدة فى الوقت الراهن هو التخلف عن سداد بعض التزاماتها المادية.