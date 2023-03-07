أوكرانيا: الدفاع عن مدينة باخموت شرقا حقق أهدافه كاملة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المستشار الرئاسى الأوكرانى -فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين- أن أوكرانيا لديها هدفان رئيسيان فى الدفاع عن باخموت وهما كسب الوقت لتجديد قواتها وإلحاق خسائر فادحة بالجيوش الروسية، مشيرا إلى أن قرار جعل الدفاع عن المنطقة الرئيسية أولوية هو استراتيجية مشتركة وضعتها الفروع العسكرية للبلاد بموافقة الرئيس الأوكرانى.

وأوضح المستشار الرئاسى الأوكرانى أن الدفاع عن باخموت فقد حقق أهدافه كاملة حيث نفذ الجيش خطة لتدمير التجمع الرئيسى الجاهز للقتال من جانب العدو من ناحية ومكن من تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية للاستعداد لهجوم مضاد من ناحية أخرى.