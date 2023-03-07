العالم اليوم - غرق قارب في أسوان بمصر.. والبحث جار عن 5 مفقودين

انتم الان تتابعون خبر غرق قارب في أسوان بمصر.. والبحث جار عن 5 مفقودين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:22 صباحاً - يواصل رجال الإنقاذ أعمال البحث عن خمسة أشخاص مفقودين، غرق بهم قارب صيد صغير في مياه النيل بمصر.

ووقعت حادثة الغرق بين كلابشة واقليت بكوم إمبو، في محافظة أسوان جنوبي مصر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث غرق قارب صغير في مياه نهر النيل، وتحديدا عند قرية كلابشة بمركز نصر النوبة شمال المحافظة، كان يستقله 5 أشخاص.

وانتقلت الجهات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث للبحث عن المفقودين.

كذلك دفع إسعاف أسوان بـ4 سيارات إسعاف، لأقرب نقطة من موقع الحادث.