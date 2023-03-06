وزير داخلية النمسا: ارتفاع كبير فى الجرائم الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، أن معدلات الجريمة فى البلاد عادت الى مستوى ما قبل جائحة كورونا، مشيرا الى الزيادة فى جرائم الإنترنت مستمرة ومرة أخرى حدثت زيادة بأكثر من 30 فى المائة فى العام الماضى.





وقال وزير الداخلية النمساوى -فى تصريح صحفى اليوم الإثنين فى اطار عرض لإحصاءات الجريمة لعام 2022- إن التطرف ومحاربة مافيا الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية من أبرز الجرائم فى البلاد فى العام الماضى.

وأضاف أن التطرف اليمينى من الرافضين للدولة أو مواطنى الرايخ جاء أعلى مما كانت عليه قبل انتشار الوباء، لافتا الى الإجراء الحاسم الذى اتخذه مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب ضد التطرف اليمينى.

وأكد أن الشرطة النمساوية أدت عملا ممتازا فى مكافحة تهريب البشر خلال العام الماضى حيث تم إلقاء القبض على 687 مهربًا بزيادة 56 بالمائة ولهذا تم إنشاء قسم متخصص فى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية مطلع العام الجارى من أجل التمكن من محاربة مافيا المهربين بشكل أكثر فاعلية.

وقال إن الجرائم الإلكترونية زادت بشكل مطرد على مدى السنوات العشر الماضية وحاليا بأكثر من 30 فى المائة معتبرا أن هذا هو تأثير الرقمنة، وأشار إلى وجود تركيز أمنى على مجالات مثل الكراهية عبر الإنترنت والاحتيال والأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية على السلطات أو الإساءة الشنيعة للأطفال والتى تحدث غالبًا عبر الإنترنت.