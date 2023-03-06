وزير الخارجية المجرى: مفاوضات السلام هى السبيل الوحيد لحل النزاع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير المجرى: "إننا نرحب بإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن معظم الدول تؤيد إحلال السلام فى أقرب وقت ممكن بأوكرانيا.

وأضاف أنه كلما طال أمد هذه الحرب، سيموت المزيد من الناس ويزداد الدمار"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن العالم يحتاج إلى مفاوضات سلمية؛ ولهذا يجب أن نبقى قنوات الاتصال مفتوحة، لأنه لا يمكن إنقاذ الأرواح البشرية إلا بإحلال السلام.

وشدد على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يتنافسان مع بعضهما البعض حول من يمكنه إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن المجتمع الأوروبى الأطلسى يعانى الآن من نوع من "الذهان العسكرى"، ونواب البرلمان الأوروبى فى بروكسل ينظرون إلى هذا على أنه منافسة بين من سيمنح المزيد من الأسلحة لأوكرانيا - الولايات المتحدة أو أوروبا.

كان سيارتو قد ذكر سابقا أن عقوبات أوروبا ضد روسيا فشلت فى وقف الصراع بأوكرانيا.