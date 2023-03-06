العالم اليوم - بالفيديو.. روسيا تحبط محاولة اغتيال أوكرانية لرجل أعمال

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. روسيا تحبط محاولة اغتيال أوكرانية لرجل أعمال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 11:16 مساءً - أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي الإثنين، أنه أحبط هجوما بسيارة ملغومة تقف وراءه أوكرانيا لاغتيال رجل أعمال قومي بارز من المؤيدين للحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تدخل لإحباط المؤامرة، التي قال إنها تضمنت زرع قنبلة محلية الصنع يتم التحكم فيها عن بعد أسفل سيارة يستخدمها رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف.

ونشرت قناة (زفيزدا) التلفزيونية الروسية مقطعا مصورا قالت إنه لجهاز الأمن الاتحادي يُظهر رجلا يقترب من سيارة متوقفة قبل أن ينزلق تحتها للحظات.

ونشرت لاحقا مقطعا آخر لروبوت يبدو أنه يزيل جسما من أسفل السيارة.

وأصدر جهاز الأمن الاتحادي بيانا اتهم فيه أجهزة الأمن الأوكرانية بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.

وأضاف البيان أن الناشط اليميني‭‬ الروسي المتطرف والمقيم في أوكرانيا دينيس كابوستين دبرها بالنيابة عن أجهزة الأمن في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن قضية جنائية رُفعت بحق كابوستين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية وتهريب متفجرات.