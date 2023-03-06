العالم اليوم - مسلسل نيمار الحزين مستمر مع سان جرمان

انتم الان تتابعون خبر مسلسل نيمار الحزين مستمر مع سان جرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 11:16 مساءً - أعلن باريس سان جرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الإثنين، استبعاد المهاجم نيمار حتى نهاية الموسم حيث من المقرر أن يخضع الدولي البرازيلي لجراحة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ولم يلعب نيمار، الذي سجل 13 هدفا وصنع 11 في الدوري الفرنسي هذا الموسم، منذ الفوز 4-3 على ليل الشهر الماضي، وغاب عن آخر مباراتين لباريس سان جرمان.

وقال باريس سان جرمان في بيان: "نيمار جونيور تعرض لنوبات عدة من عدم الاستقرار في كاحله الأيمن في السنوات الأخيرة".

وأضاف البيان: "بعد آخر إصابة تعرض لها في 20 فبراير، أوصى الطاقم الطبي بإجراء جراحة لعلاج الأربطة لتجنب خطر تكرار الإصابة. أكد جميع الخبراء الذين تم استشارتهم هذه الضرورة".

وتابع: "من المتوقع غيابه من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل عودته إلى التدريبات. نيمار سيخضع للجراحة في الدوحة".

وسبق لنيمار أن أصيب في قدمه قبل إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد الإسباني في عام 2018.

وفي عام 2019، غاب أيضا عن ثمن النهائي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصيب مرة أخرى في عام 2021، بساقه اليسرى قبل مواجهة فريقه السابق برشلونة الإسباني في ثمن النهائي أيضا من ذات البطولة.

ويتصدر سان جرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مرسيليا.

وسيلتقي مع بايرن ميونخ يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا حيث يتأخر 1-صفر.