ضبط شخص طعن زوجته و3 من ذويها في عمّان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 مارس 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- - قال مصدر أمني إنه تم ضبط شخص أقدم قبل أيام على طعن زوجته و 3 آخرين من ذويها.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن أحد الأشخاص قام بالتهجم على منزل والد أنسبائه بمنطقة صويلح بالعاصمة عمّان، على إثر خلافات سابقة بينهم، وقام بطعن زوجته و3 آخرين من ذويها، موضحا أنه جرى إسعاف الإصابات إلى مستشفى الجامعة الأردنية وجميعهم قيد العلاج.

وأكد المصدر انه بعد ضبط الجاني واستكمال التحقيقات جرى توديعه للقضاء.

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